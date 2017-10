O sentido interior-Capital do Viaduto da Scharlau, localizado na BR-116, em São Leopoldo, será totalmente bloqueado a partir das 22h desta sexta-feira (27) para continuidade de obras que ocorrem na região (veja mapa abaixo). Devido à interrupção, o trânsito terá desvios em ambos os sentidos, exatamente no trecho de maior movimento da rodovia na região metropolitana de Porto Alegre.

Com o bloqueio na Scharlau, motoristas que trafegam em direção a Porto Alegre terão o fluxo desviado pelo próprio viaduto, no sentido oposto. Já o fluxo da BR-116 no sentido ao Interior será desviado pela Rua Rio dos Sinos, por dentro de São Leopoldo.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) afirma que a previsão é de que o trânsito seja totalmente liberado na BR-116 às 16h de domingo (29). O trecho terá sinalização para orientar os motoristas.

Dnit / Divulgação

Confira os detalhes dos desvios no trânsito no bairro Scharlau:

- BR-116: sentido Interior-Capital

- BR-116 bloqueada no Viaduto da Scharlau. Desvio ocorrerá no próprio viaduto, no sentido oposto. Velocidade máxima permitida será de 40 km/h;

- Acesso à RS-240 de quem sai de Novo Hamburgo estará liberado.

- BR-116: sentido Capital-Interior

- Com bloqueio no Viaduto da Scharlau, fluxo será desviado pela Rua Rio dos Sinos. Via é transversal à pista lateral da BR-116 (fica à direita da rodovia, ao lado do viaduto). A partir daí:

- Para se deslocar para Novo Hamburgo, motorista deverá dobrar à esquerda e seguir pela Avenida Arnaldo Pereira (por dentro de São Leopoldo) até a próxima saída para a BR-116.

- Para acessar a RS-240, rumo a Portão, ou fazer o retorno, os motoristas deverão dobrar à esquerda na Avenida Arnaldo Pereira e virar à esquerda na Rua João Streit (percurso de uma quadra) e, após, sair novamente na pista lateral da BR-116, embaixo do Viaduto da Scharlau.

- RS-240

- Motoristas que se deslocam pela RS-240 de Portão a Novo Hamburgo: não serão afetados.