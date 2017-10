A lista de propostas

Escolhidas para emendas impositivas

Definidas para emendas não obrigatórias

- Obras para contenção ou amortização de cheias e inundações ao longo da bacia do Rio Caí

- Verba para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

- Aquisição de equipamentos para atenção especializada em saúde

- Duplicação da BR-290 no trecho Porto Alegre/Pantano Grande

- Verba de R$ 110 milhões para o Hospital São Lucas da PUCRS de Porto Alegre (R$ 50 milhões para equipamentos e R$ 60 milhões para reformas nas áreas de oncologia, cardiovascular, prevenção de doenças, etc)

- Construção do Hospital do Câncer, do Grupo Hospitalar Conceição

- Pavimentação de 23km da Rota Panorâmica, que interliga a Rodovia Arnaldo Opptiz, em Canela, com a RS-115, em Três Coroas

- Custeio de hospitais filantrópicos e Santas Casas do Estado

- Implantação e adequação da BR-285, entre o município de São José dos Ausentes e a divisa com Santa Catarina

- Compra de equipamentos e custeio do Instituto Federal Farroupilha (IFFarroupilha), do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) e do Instituto Federal Rio Grandense (IF Sul-Riograndense)

- Implantação de ligação asfáltica da Serra ao Vale do Taquari (Rota do Pão e do Vinho)

- Ampliação do Hospital Geral de Caxias do Sul

- Pavimentação da BR-153, entre Erechim e Passo Fundo

- Ponte entre Tramandaí e Imbé

- Adequação da travessia urbana de Santa Maria (BR-158/BR-287), no valor de R$ 15 milhões