Os trabalhos no lote oito da BR-116, na região de Turuçu, estão parados. Os trabalhos foram suspensos dias depois de a construtora SBS entregar a primeira obra da duplicação entre Guaíba e Pelotas. O viaduto de acesso ao município, no km 483 da rodovia, foi liberado ao tráfego no dia 26 de setembro. A falta de dinheiro e a necessidade de adequação do projeto fizeram com que o serviço sofresse interrupção.