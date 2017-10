Moradores do bairro Bom Fim contam que há mais de três meses tentam o conserto de uma tampa de esgotos pluviais que está jorrando água na Rua João Telles, nas imediações da Rua Cauduro, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. O problema ocorre em cima da ciclovia e afeta a entrada e saída de veículos de um prédio residencial. Além disso, causa transtornos aos moradores por causa do mau cheiro, conta o porteiro do edifício, Antonio Carlos Gama: