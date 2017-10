Ao circular pelas ruas de Porto Alegre é possível notar a grama alta que toma conta de calçadas e canteiros. Desde o início do ano, a prefeitura vem enfrentando problemas para executar o serviço de capina, que chegou a ficar parado de janeiro a março por falta de pagamento à empresa Ecopav, responsável pelo trabalho à época. Há sete meses, um contrato emergencial foi assinado para atender à demanda do município, mas o período de validade expirou em setembro. Sem a manutenção da capina, o mato das ruas vai crescendo até que uma nova empresa seja contratada para executar o serviço.

Um edital para contratação do serviço foi divulgado em 10 de outubro. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Surb) informa que “o serviço de capina está paralisado, até findar o processo licitatório ou em caso de judicialização será utilizado o contrato emergencial já realizado (201/2017), visando não punir a cidade com a não realização dos serviços”.

Enquanto isso, nas calçadas, grama e mato ocupam os espaços de pedestres, por vezes invadindo as vias. É o caso da Rua Frederico Mentz, no bairro Farrapos, zona norte da Capital.

Próximo à Avenida Sertório, também na Zona Norte, o verde predomina na Avenida Mena Barreto, não só pelas árvores, mas pelo mato alto que ocupa o canteiro que divide a avenida e também ocupa a calçada. O cenário é mais precário na Rua Piraju, que faz esquina com a Mena Barreto: pelo menos metade da calçada de uma quadra está com o caminho de pedestres todo tomado pelo capim.

A própria Sertório tem grama por fazer em alguns pontos. É o caso do trecho entre a Rua Avaré e a Avenida Polar. O mato compete por espaço com poste e parada de ônibus, em cima e no entorno da calçada. Também há grama alta no canteiro que separa os dois sentidos da avenida.