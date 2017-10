Moradores do bairro Humaitá, em Porto Alegre, estão incomodados com a falta de capina na Praça Engenheiro Daniel Ribeiro, que fica na Avenida José Aloísio Filho, próximo ao Parque Mascarenhas de Moraes. Em junho, usuários do aplicativo Pelas Ruas relataram que o local era esquecido pela prefeitura. Um mês depois, o lugar recebeu roçada. Mas, agora, frequentadores da praça voltaram a deparar com o problema.