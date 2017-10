Mesmo alegando que o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) não tem dinheiro suficiente para investimentos, a prefeitura de Porto Alegre decidiu antecipar receitas de 2018 do órgão. O pedido feito ao Conselho Deliberativo do Dmae foi para liberação de R$ 55 milhões, mas o valor autorizado foi de R$ 35 milhões. O dinheiro deve estar nas contas do município até sexta-feira (27) e ser usado para o pagamento