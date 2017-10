O trânsito começou a se intensificar em Porto Alegre por volta das 6h30min desta terça-feira (31) em várias vias. Na Avenida Assis Brasil, o movimento foi acentuado no sentido Cachoeirinha - Porto Alegre, nas imediações da Fiergs. Também ficou carregado na Avenida Protásio Alves com Avenida Moema e com a Manuel Elias.