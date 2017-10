Na manhã desta segunda, motoristas dos aplicativos fizeram carreata em Porto Alegre para protestar contra a proposta. A mobilização, que também ocorre em outras cidades do país, partiu do Largo Zumbi dos Palmares e percorreu diversas vias da Capital.

Representantes da Uber alegam que, se o texto for aprovado no formato que veio da Câmara, o serviço será extinto. Eles defenderam que haja uma regulação, com delimitação de regras claras para o usuário, o motorista e a empresa, mas pedem que o texto siga um caminho menos "apressado" no Parlamento. Em campanha nas redes sociais e na TV, a Uber chama o projeto de "lei do retrocesso".

Há cerca de duas semanas, representantes da empresa foram até o Senado para entregar 815 mil assinaturas coletadas durante uma semana contra a proposta. Eles dizem que o texto alternativo do relator, senador Pedro Chaves (PSC-MS), é melhor que o da Câmara, mas senadores alegam que aprovar o texto com mudanças, e, consequentemente, remetê-lo novamente à Câmara, pode adiar muito uma solução para a disputa.

O que diz o projeto

O PLC 28/2017, de autoria do deputado Federal Carlos Zarattini, altera a Lei 12.587 de 2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Com a eventual aprovação pelo Senado, as empresas que prestam esse tipo de serviço serão reguladas pelos municípios, que não só farão o papel de fiscalização, como passarão a cobrar tributos, bem como exigirão a contratação de seguros para acidentes e danos, e a inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).