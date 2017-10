Os três senadores gaúchos buscam um meio termo para o projeto que regulamenta os aplicativos de transporte particular, como Uber e Cabify. Com o regime de urgência aprovado, a tendência é que o projeto encaminhado pela Câmara seja votado nesta terça-feira (31) pelo Senado. O texto dos deputados estabelece exigências aos carros de aplicativos como uso da placa vermelha, taxímetro e que o veículo seja de propriedade do motorista.