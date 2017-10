A obra da nova iluminação da ponte do Guaíba foi concluída pela Divisão de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Surb). Na travessia, foram instalados 60 pontos de luminárias de led em postes curvos de oito metros de altura. Um dos objetivos do projeto é trazer mais segurança para os motoristas. Além disso, a tecnologia utilizada possibilita a troca de cores dos pilares da construção.

— A nova iluminação da ponte do Guaíba dá vida nova a um cartão-postal da nossa cidade e deixa o local mais seguro para quem trafega pelo trecho. As cores serão escolhidas com os temas de cada época do ano, como Semana Farroupilha e Semana da Pátria. Nesta fase inicial, a cor do outubro rosa domina a paisagem — afirma o secretário da Surb, Ramiro Rosário.