Segundo o titular da 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, Cesar Carrion, "sem vítima, não há como dar continuidade no processo". A Carris afirmou que motorista e cobrador do ônibus questionaram a suposta vítima, logo após o ocorrido, para saber se ela desejava chamar a polícia, mas a mulher solicitou seguir a viagem normalmente.

O caso teria acontecido quando o ônibus estava passando pelo bairro Azenha. Juntamente com a ocorrência, a Carris entregou para a polícia as imagens de monitoramento do transportante coletivo. No vídeo, é possível visualizar o rosto do suspeito.