Em um trecho onde a velocidade máxima permitida é de 60 km/h, um motociclista foi flagrado trafegando a 171 km/h na manhã desta terça-feira (31), em Porto Alegre. O caso ocorreu na Avenida Assis Brasil, nas imediações da Avenida Sertório. O flagrante foi feito por agentes da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) com uso do radar móvel.

O condutor estava sozinho na moto e não houve abordagem devido à velocidade elevada. A infração é considerada gravíssima. Ele vai ter de pagar multa de R$ 880,41 e terá o direito de dirigir suspenso. Isso acontece sempre que um condutor trafegar com velocidade 50% maior do que o permitido na via.