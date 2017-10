A Praça Professora Olga Gutierrez, no bairro Santa Tereza , zona sul de Porto Alegre , é alvo de reclamações. Uma delas é sobre a falta de iluminação no local. Moradores afirmam que se sentem inseguros, principalmente à noite.

— Lá no meio da praça até tem umas lâmpadas. Mas, na entrada da praça, ao lado das residências, não. É uma escuridão. As pessoas chegam em casa à noite, da faculdade, morrendo de medo — afirma a usuária do aplicativo Pelas Ruas Isis Pereira.