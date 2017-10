O empresário José Asmuz Júnior, 47 anos, foi preso preventivamente por crime ambiental na quarta-feira (18), em Porto Alegre. Conforme denúncia do Ministério Público (MP), ele teria construído uma estrutura para funcionamento de uma marina em área de preservação ambiental no Delta do Jacuí, na Ilha das Flores.

De acordo com o MP, o empresário declarava ser morador de São Paulo, mas, por meio de redes sociais, o órgão o localizou em uma residência no bairro Mont'Serrat, na Capital _ a Promotoria do Meio Ambiente sustenta que "o empresário vinha se ocultando da citação no processo criminal". Segundo a denúncia, Asmuz Júnior causou dano direto em uma área de cerca de 6,8 mil metros quadrados no interior da área de proteção ambiental estadual do Delta do Jacuí entre dezembro de 2013 e dezembro de 2014.

No local, foi erguido sem licença ambiental o empreendimento náutico denominado La Marina. Asmuz Júnior seria um dos responsáveis por construir cerca de 1,3 mil metros quadrados de aterro, um deck de madeira com cerca de 170 metros quadrados junto à margem do Guaíba e uma cobertura para barcos com cerca de 540 metros quadrados.

O MP ainda afirma que ocorreram notificações sobre a ilegalidade do empreendimento em pelo menos quatro oportunidades pelo órgão de fiscalização das Unidades de Conservação, denominadas Área de Proteção Ambiental (APA), e pelo Parque Estadual Delta do Jacuí.