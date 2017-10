Cristiano Duarte / Agência RBS

Cerca de 40 servidores municipais realizam protesto em frente às duas entradas da Estação de Transbordo do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), na Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre, desde o início da manhã desta quarta-feira (18). Com isso, há chances da coleta de lixo domiciliar noturna ficar comprometida, segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Surb). A mobilização reivindica a retirada dos projetos do Executivo encaminhados à Câmara de Vereadores, que retiram benefícios dos municipários, como o fim da licença prêmio e com a proposta de legitimidade do parcelamento de salários.

Com o bloqueio dos servidores, a cada uma hora e trinta minutos um caminhão é liberado para o descarregamento do lixo na Estação de Transbordo. Para evitar a fila de veículos no local, a empresa Belém Ambiental (B.A), terceirizada responsável pela coleta de lixo domiciliar, optou por deixar os mais de 70 caminhões carregados com o lixo diurno no pátio da empresa, no bairro Porto Seco, na zona norte da Capital.

— Temos que esperar, não adianta. Ficamos com o caminhão carregado por mais de duas horas aguardando para entrar no pátio da estação de transbordo — disse Cláudio de Souza, motorista da B.A.

De acordo com o DMLU, cerca de 95% da coleta de lixo diurno foi concluída pela B.A. Porém, em função do bloqueio realizado pelos municipários, é provável que a coleta noturna fique comprometida, já que os caminhões fazem duas viagens por dia e estão sendo liberados parcialmente.

— A gente não pretende sair daqui sem entrarmos em um acordo com a prefeitura. Na condição de servidores municipais, já não temos direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, nesse sentido, a licença prêmio compensava este benefício. Agora, querer instituir na lei o parcelamento de salários é um absurdo — explicou o servidor municipal Hélio dos Santos, motorista do DMLU.

De acordo com a Surb, cerca de 2 mil toneladas de lixo são recolhidas na Estação de Transbordo do DMLU. Deste total, uma média de 1,1 mil correspondem a coleta de lixo domiciliar. Segundo o secretário de serviços urbanos, Ramiro Rosário, a ação do movimento grevista não tem outro objetivo que não seja prejudicar a cidade, já que os serviços vinculados ao transbordo são todos terceirizados.

— Este bloqueio dos servidores causa um efeito cascata na coleta de lixo orgânico e rejeito em toda Capital. A estação de transbordo do DMLU é um ponto vital da cidade e não pode ser objeto de pressão para outros fins, pois impacta, inclusive, em questões de saúde pública — afirmou o secretário.

A mobilização, que conta com servidores de várias secretárias municipais, admite que uma das razões pela escolha da estação como local do protesto é de que, assim, as atenções da gestão pública se voltam com mais força para as reivindicaçõesdos municipários.