Com balões e camisetas na cor da campanha Outubro Rosa, mulheres, homens e crianças celebraram a vida na manhã deste domingo Tadeu Vilani / Agencia RBS

Há pouco mais de um ano, a estudante de Administração Jéssica Tuane Oliveira Parra, 24 anos, não se imaginaria levantando cedo em um domingo para, com centenas de mulheres, vestir rosa e sair em caminhada pelas ruas de Porto Alegre para conclamar uma luta coletiva contra o câncer de mama. Na manhã deste domingo (29), o último do Outubro Rosa, ela estava a postos no Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, na Caminhada das Vitoriosas 2017.

- Precisei passar pelo câncer para conhecer o quanto essa causa é bonita. Estou aqui para ajudar com a minha experiência e mostrar que essa é uma luta de todo mundo - disse a jovem, ainda em recuperação por conta da recente cirurgia de reconstituição das mamas.

Mulheres jovens como Jéssica são um dos alvos da campanha deste ano do Imama-RS, que quer chamar a atenção para a importância da prevenção da doença e do autoconhecimento desde cedo, já que têm sido observados casos de câncer de mama em faixas etárias inferiores aos 40 anos. Os homens foram incluídos nas ações de conscientização.

Leia Mais As 15 perguntas que todo paciente deve fazer para seu médico

Com o tema Pacientes no Controle, as ações reforçaram o papel fundamental da informação na condução e no sucesso das medidas de prevenção e nos próprios tratamentos. A presidente voluntária do Imama-RS, Maira Caleffi, destaca que o empoderamento proposto pela campanha deste ano estimula que as pacientes questionem médicos e outros profissionais de saúde para que não fiquem em dúvida sobre sua condição. Além disso, a ideia é reforçar o compartilhamento de experiências.

- Na hora de batalhar novas causas, tem de ser o paciente. É a atitude dele que muda tudo - diz a mastologista, que também é chefe do setor de mastologia do Hospital Moinhos de Vento.

Jéssica acompanhou o evento dentro da limosine rosa, porque ainda se recupera da cirurgia de reconstituição das mamas Tadeu Vilani / Agencia RBS

Na Caminhada das Vitoriosas, que seguiu do Parcão até a Redenção, mulheres que venceram a doença se juntaram a amigos, familiares ou simplesmente admiradores da causa para celebrar conquistas. Entre elas, a empresária Moa Linden, 58 anos, que em 2003 travou uma luta contra o câncer e faz questão de, todos os anos, levar sua história para a rua.

- Esse é um dia que ninguém me tira. Eu ouvi meus médicos e a experiência de outras mulheres. Essa informação nos fortalece. Não podemos estar nunca desligadas - disse.

Em frente ao trio elétrico que animava os participantes, Denise Sbrissa, 63 anos, acompanhava as coreografias e trocava sorrisos com o mar rosa que se formava a sua volta. Estava ali em solidariedade à amiga Iolanda Klaic, 50 anos, diagnosticada em 2015 e cujo tratamento se encerrou no ano passado.

A coach Elisabete Marques, 59 anos, juntou-se à dupla para registrar em uma foto o que se estabelece entre as vitoriosas. Ela teve câncer e, a partir de sua vivência, resolveu voluntariar-se no Imama-RS.

– A gente pensa que está ajudando, mas na verdade está é se fortalecendo – disse.

A caminhada, um dos últimos eventos do Outubro Rosa deste ano, comemorou conquistas coletivas, como o projeto POA Rural, em que cerca de 2 mil famílias da área rural de Porto Alegre passarão a ser acompanhadas pelo Imama-RS, com apoio de entidades parceiras, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). As mulheres dessa região serão levadas para consultas e exames.

Outra vitória, segundo Maira Caleffi, é a criação da Frente Parlamentar pelo Câncer da Mulher, na Assembleia Legislativa. O grupo, dentro da Comissão de Saúde, terá como missão compreender o porquê de o Rio Grande do Sul, apesar da reconhecida competência de médicos e da tecnologia disponível, não reduzir a mortalidade por câncer de mama, como já ocorre em Santa Catarina, por exemplo. A média nacional é de 50 mortes em 100 mil mulheres, enquanto em Porto Alegre a proporção é de 125/100 mil e no Estado é de 84/100 mil.