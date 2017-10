Nike+ Run Club

Apresenta distância, ritmo, rota e recordes pessoais. Traz três modalidades da atividade: é possível escolher treinos para começar, melhorar a forma física ou preparar-se para um corrida. O app pode ser sincronizado com as redes sociais para compartilhar fotos e o rendimento do usuário. Disponível para Android e iOS.

Runkeeper

Identifica o ritmo, a distância e o tempo total da atividade. É possível ter uma noção de quantas calorias foram gastas durante o exercício. Há a opção de sincronizar com as redes sociais e compartilhar o desempenho dos treinos. Disponível para iOS e Android. O download é gratuito, mas há compras no aplicativo, como o plano de treino de acordo com o nível do usuário.