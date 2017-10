Lauro Alves / Agencia RBS

Colocar um tênis confortável, vestir uma roupa leve e sair para correr sentindo a brisa no rosto pode ser uma boa maneira de começar ou terminar o dia. Não à toa, o esporte se tornou um dos queridinhos tanto dos adeptos de atividades físicas quanto de quem decidiu deixar hábitos sedentários.

Com o horário de verão, o exercício se torna ainda mais convidativo. Em Porto Alegre, parques como a Redenção e o Parcão, corredores de ônibus em domingos e feriados e espaços fechados como o Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete) estão entre os locais favoritos para a prática do exercício.

Juliano Luis Ribeiro, 34 anos, corre na Redenção desde 2014. Por recomendação médica, já que tem diabetes, vai diariamente.

— Para mim, aqui é o melhor lugar para correr. Não só porque é perto da minha casa, mas porque tem bastante árvores. Prefiro correr em volta do chafariz, principalmente se for durante à noite, que é iluminado — conta Ribeiro.

E, melhor que sozinho, é correr acompanhado. Assim pensa Cleimar Rodrigo Tomazelli, que desde 2011 comanda um grupo de corrida na Capital, a Companhia dos Cavalos (time de corredores com níveis que vão do iniciante ao profissional). De acordo com Tomazelli, um dos motivos pelos quais as pessoas buscam por grupos é pela melhora no rendimento.

— É muito melhor correr acompanhado. Tu corres mais e te empenhas mais. O ideal é sempre correr em grupo, até por uma questão de segurança — opina.

Ele acrescenta que a paisagem influencia durante a prática do esporte. Estar em contato com a natureza e com visuais agradáveis serve de estímulo para seguir o ritmo acelerado do corpo:

— Para mim, o melhor lugar para correr é a orla. Dá pra correr sem se preocupar em atravessar a rua, cuidar se tem carro vindo. No fim do dia, ver o pôr do sol e sentir aquele ventinho no rosto é muito bom.

Uma dica de Tomazelli para a hora de escolher o espaço é buscar locais que tenham pontos de hidratação. O professor acompanhou GaúchaZH em 10 dos locais preferidos dos porto-alegrenses.