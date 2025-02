Delação de Cid afirma que Bolsonaro suspeitava de aliança de Mourão com STF

Em seu acordo de colaboração premiada, o tenente-coronel Mauro Cid — ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) — confirma que o então presidente do Brasil ordenou, em 2022, monitoramento dos passos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). E o motivo principal é que desconfiava que o magistrado estava se encontrando com o vice-presidente da República, general da reserva Hamilton Mourão — hoje senador do Republicanos pelo Rio Grande do Sul. A suspeita é de que os dois estivessem acertando uma transição pacífica, pós-derrota do bolsonarismo nas urnas.