Sidônio Palmeira diz que população não vê virtudes do governo, e afirma que Meta promove um "faroeste digital"

Em discurso de posse como novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) , Sidônio Palmeira afirmou que os resultados do governo federal não estão sendo percebidos por parte da população e citou a importância de comunicar os feitos da gestão para fazer frente à extrema direita. O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, participou da cerimônia, realizada nesta terça-feira (14), no Palácio do Planalto.

Para exemplificar sua fala, Sidônio afirmou que pais e mãe precisam saber que tem vacina no posto de saúde. O novo ministro da Secom citou melhorias pelo governo Lula e destacou a retomada, que, segundo ele, o presidente promoveu no país.

Para Sidônio, o combate às fake news não é só uma questão de governo . O ministro falou ser preciso "ampliar nossa concepção do papel da comunicação" e que, segundo ele, a comunicação do governo não deve ser um desafio exclusivo da Secom.

Comentou as mudanças no sistema de checagem de fatos da Meta

O novo ministro também voltou a comentar a decisão da Meta – dona do Facebook, do Instagram e do Whatsapp – de encerrar a checagem de fatos em suas plataformas nos Estados Unidos. Para Sidônio, as mudanças anunciadas pela empresa de Mark Zuckerberg promovem um "faroeste digital".