De Zuckerberg a Musk: chefes de big techs comparecem à posse de Trump

A posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, realizada nesta segunda-feira (20), contou com a presença de líderes das maiores empresas de tecnologia do mundo.

Entre eles, estavam Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), Elon Musk (X e Tesla), Tim Cook (Apple) e Jeff Bezos (ex-Amazon), que ocuparam lugares de destaque no evento, sentados na primeira fileira do palco, à frente de importantes ministros e secretários do novo governo. Shou Zi Chew, CEO do TikTok, também esteve presente.