Donald Trump toma posse como presidente dos EUA; siga ao vivo

Donald Trump será empossado como presidente dos EUA. Scott Olsons / Getty Images / AFP

Posse do novo presidente dos EUA acontece nesta segunda-feira (20)

Donald Trump é o 47º presidente eleito dos Estados Unidos

é o 47º presidente eleito dos Estados Unidos Siga abaixo as últimas informações sobre a cerimônia de posse

Acompanhe a posse de Trump em tempo real

Trump venceu Kamala Harris

Donald Trump, 78 anos, foi eleito no dia 6 de novembro de 2024 como o 47º presidente americano.

O republicano atingiu o número de 277 delegados no Colégio Eleitoral, dos 270 necessários para garantir a vitória.

Quatro anos após a derrota para Joe Biden, quando buscava a reeleição, o republicano volta a comandar a maior potência militar do planeta.

O ex-magnata do mercado imobiliário de luxo retornou à Casa Branca depois de conseguir mobilizar e reorganizar seu eleitorado mesmo após virar réu em quatro processos e ser condenado em um deles.

Um tiro na orelha, uma condenação, outra tentativa de assassinato e discursos inflamados, assim pode ser resumida a campanha de Trump até a vitória.

Trump será o primeiro presidente dos Estados Unidos a ter sido condenado criminalmente, pois foi considerado culpado por um Tribunal de Nova York, em maio, de 34 acusações relacionadas a pagamentos feitos para uma ex-atriz pornô silenciar sobre o caso que tiveram.

Ritual de posse de Trump

A posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos está marcada para começar ao meio-dia (horário de Washington, D.C.), 14h no horário de Brasília, desta segunda-feira (20). O dia, simbólico para os americanos e que atrai a atenção de milhões de pessoas pelo mundo, é marcado por uma lista de compromissos e chamado de Inauguration Day.

A segunda-feira começa com Trump participando de uma missa na Igreja São João. Em seguida, ele vai para a Casa Branca onde é recebido por Joe Biden para tomar chá.

Depois, segue para o Capitólio onde, ao meio-dia (14h em Brasília), faz o juramento de posse, ato que marca o início oficial de seu mandato, o compromisso do presidente com a Constituição e com o povo americano.

O juramento é realizado publicamente, geralmente nos degraus do Capitólio. Uma bíblia costuma ser usada durante a cerimônia. Neste ano, diante da previsão de frio extremo, Trump informou que o ato acontecerá dentro do Capitólio.

Na ocasião, o novo presidente faz um discurso à nação. Ainda no Congresso, assina os primeiros decretos, participa de um almoço com autoridades, faz a revista das tropas e liderará o tradicional desfile presidencial do Capitólio até a Casa Branca acompanhado do vice-presidente, J.D. Vance.

No Salão Oval da Casa Branca, Trump assina mais atos. Por fim, termina a segunda-feira participando de três bailes.

Donald Trump: conheça a história do bilionário

Trump é um bilionário, com patrimônio estimado em US$ 6,5 bilhões, fruto de seu conglomerado de empresas que inclui redes de hotéis, resorts, cassinos e campos de golfes dentro e fora dos Estados Unidos.

O republicano não começou sua fortuna do zero. Seus primeiros passos foram proporcionados por seu pai, Fred Trump, que investiu, na década de 1950, no mercado imobiliário de Nova York.

Após se formar em economia, Donald Trump assumiu oficialmente a imobiliária da família.

Foi em Nova York que o novo presidente norte-americano ergueu a Trump Tower, sua famosa torre residencial em Manhattan onde tem uma de suas residências.

Atualmente, Trump vive com a família em uma mansão no complexo residencial de Mar-a-Lago, na Flórida.

A primeira esposa, Ivana, nasceu na República Tcheca e morreu em 2022 em Nova York. Eles foram casados por 13 anos e tiveram três filhos: Donald Jr., Ivanka e Eric.