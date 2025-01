Lula diz torcer para que EUA continue a ser parceiro do Brasil após Trump ser empossado presidente

O presidente Lula durante a primeira reunião ministerial de 2025. Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz torcer para que os Estados Unidos continuem a ser parceiro histórico do Brasil, mesmo sob a gestão de Donald Trump, empossado nesta segunda-feira (20). A fala de Lula ocorreu durante a primeira reunião ministerial do ano.

O presidente brasileiro não foi à posse. Ele foi representado pela embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti.

Lula afirmou, em discurso, que espera que o republicano faça um governo voltado para melhorar a vida da população norte-americana.

— Tem gente que fala que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua para que o povo americano melhore e para que os EUA continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil — afirmou Lula em discurso.

De acordo com presidente, o Brasil não quer guerra com nenhum país, seja Estados Unidos, Venezuela ou China. Ele sobre o novo presidente dos Estados Unidos durante a primeira reunião ministerial deste ano, que ocorreu nesta segunda-feira na Granja do Torto, uma das residências oficiais da presidência brasileira.