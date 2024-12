Regulamentação da inteligência artificial deve ser votada no Senado nesta quinta-feira

Matéria é uma das prioridades do presidente do Senado.

O Senado pode votar, nesta quinta-feira (5), o projeto que regulamenta o uso da inteligência artificial (IA) no Brasil. A proposta, de autoria do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recebeu quase 200 emendas , sendo que 49 delas foram acatadas total ou parcialmente.

O texto visa estabelecer limites e permissões para o uso da tecnologia , abrangendo desde pesquisas no Google e redações no ChatGPT até a captura de fugitivos da Justiça. Caso aprovado , o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.

O texto ainda precisa ser votado pela Comissão Temporária de Inteligência Artificial do Senado (CTIA), com sessão prevista para as 9h desta quinta. Em seguida, Pacheco afirmou que levará a proposta ao plenário do Senado.