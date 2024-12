Deputados votarão reajustes salariais para servidores do Judiciário, MP, Assembleia, Defensoria e TCE do RS

Em um movimento coordenado, os poderes e órgãos autônomos do Rio Grande do Sul, com exceção do Executivo, planejam conceder reajustes salariais a servidores de carreira. Projetos de lei com essa finalidade estão tramitando na Assembleia Legislativa e têm previsão de votação na próxima terça-feira (10), na penúltima sessão deliberativa do ano.