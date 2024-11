Rescisão do acordo de delação de Mauro Cid invalidaria as provas? Entenda

Diante da suspeita de omissão de informações no acordo de delação premiada do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, os benefícios que ele recebeu poderão ser revogados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Alexandre de Moraes marcou um depoimento para esta quinta-feira (21), ocasião em que deve confrontá-lo sobre novas descobertas da Polícia Federal (PF) sobre o plano de um golpe de Estado em 2022. Especialistas disseram à coluna que a eventual rescisão do acordo não invalida as provas já obtidas com a colaboração.