Nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou para a Procuradoria-Geral da República (PGR) o relatório da PF sobre tentativa de golpe pós-eleições de 2022. A decisão também retira o sigilo do documento. A colunista Bela Megale, do jornal O Globo, antecipou os indícios que, segundo a PF, colocam Bolsonaro na trama golpista, que só não foi consumada por atos alheios à vontade do ex-presidente: