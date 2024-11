Contas públicas

Haddad diz que pacote de corte de gastos está fechado e que será entregue nesta semana

Anúncio depende ainda de apresentação aos presidentes da Câmara e do Senado. Ministro da Fazenda confirmou que mudanças no Vale Gás e a limitação dos salários que ultrapassam o teto legal estarão entre as propostas

