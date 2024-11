O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo na quarta-feira (6), que a vitória de Donald Trump nas eleições para presidente dos Estados Unidos é uma sinalização para o Brasil. O político também comparou a sua condenação no TSE com os processos enfrentados pelo republicano e citou o episódio do Capitólio, em janeiro de 2021.