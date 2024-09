Eleições municipais projetam Pimenta e Zucco como antagonistas na disputa entre direita e esquerda no RS em 2026

As eleições municipais deste ano no Rio Grande do Sul projetam o horizonte de dois dos principais antagonistas da política gaúcha, cujo enfrentamento nas urnas deve ocorrer em 2026. Afilhados respectivamente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu antecessor Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Pimenta (PT) e o deputado federal Luciano Zucco (PL) buscam transformar vitórias de aliados em trampolim para disputar o governo do Estado ou uma cadeira no Senado.