O plenário do Senado aprovou na noite desta quarta-feira (14) o projeto que trata da renegociação da dívida dos Estados com a União. O PLP 121/2024, de autoria do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), cria o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) para promover a revisão dos termos dos débitos. Agora, o texto segue para a Câmara dos Deputados.