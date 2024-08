A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (14), o decreto legislativo (PDL 206/2024) que suspende trechos do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (nº 11.615/2023) sobre armas de fogo e clubes de tiro. O decreto nº 11.615/2023, assinado por Lula em julho de 2023, aumentou as exigências para o uso de armas de fogo e o funcionamento dos clubes de tiro no Brasil.