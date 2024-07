O Rio Grande do Sul tem exatos 8.684.681 eleitores aptos a votar nas eleições municipais de 2024, confirmou nessa sexta-feira (19) o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-RS). A informação faz parte do levantamento dos dados e do perfil geral do eleitorado de todo o país, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).