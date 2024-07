Brasília Notícia

Reoneração da folha de pagamento será votada no Senado nesta quarta-feira

Presidente Rodrigo Pacheco confirmou em coletiva de imprensa nesta terça que o acordo entre os representantes do Legislativo e do Executivo para a retomada gradual estará na pauta do plenário. Regime de transição contará em 2024 com acréscimo de arrecadação do governo federal que não envolva aumento de tributos

09/07/2024 - 20h39min