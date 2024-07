Contas públicas Notícia

Pacheco confirma que apresentará PL das dívidas dos Estados nesta terça-feira

Segundo o presidente do Senado, o projeto foi alinhado com o Ministério da Fazenda e tem como pilar investimentos em infraestrutura e transportes. O parlamentar revelou ainda que projeto de lei da desoneração está na pauta da Casa Alta do Congresso nesta semana e deve ser votado em breve

09/07/2024 - 10h58min