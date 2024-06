Em declarações emitidas nesta terça-feira (11), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-governador do Estado, Gabriel Souza, expuseram divergência, entre os governos federal e estadual, acerca das moradias provisórias anunciadas pelo governador Eduardo Leite na semana passada. Lula disparou sua crítica durante agenda com autoridades de Pernambuco, no Palácio do Planalto, pela manhã. À tarde, Souza rebateu com postagem na rede X.