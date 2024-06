Conab Notícia

Ministro confirma exoneração de diretor envolvido no leilão do arroz

Thiago dos Santos era responsável pelo processo de escolha do importador do produto; ele foi indicação do então secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, que também deixou o governo após suspeitas de irregularidades no processo

25/06/2024 - 13h36min Atualizada em 25/06/2024 - 13h37min