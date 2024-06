O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), incluiu na pauta da Casa nesta semana um requerimento de urgência para um projeto de lei que limita as delações, conhecidas formalmente como acordos de colaboração premiada. Lira esclareceu que a proposta não é o texto de 2016 do ex-deputado federal Wadih Damous (PT-RJ), atualmente titular da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor.