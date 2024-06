A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira (12) um projeto de resolução que altera o regimento interno da Casa, aumentando os poderes da Mesa Diretora, sobretudo do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Pela proposta, fica autorizado pela Mesa Diretora a aplicação de punições para deputados que quebrem o decoro. As medidas incluem a suspensão do mandato por até seis meses.