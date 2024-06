A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado deve votar nesta quarta-feira (12), o projeto de lei que legaliza os jogos de azar como bingos, cassinos e jogo do bicho. Em tramitação há mais de um ano no colegiado, o texto tem apoio de líderes do Centrão e sofre forte resistência da bancada evangélica do Congresso. A reunião está marcada para as 10h. As informações são do jornal O Globo.