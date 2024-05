O ministro do STF Edson Fachin avaliou, em entrevista à Rádio Gaúcha, que a tragédia pela qual passa o Rio Grande do Sul indica a necessidade não apenas de recuperar o que foi destruído, mas também de prevenir novas tragédias por meio da proteção do meio ambiente. Fachin, que é vice-presidente do STF, destacou que a defesa do meio ambiente é direito fundamental previsto na Constituição.