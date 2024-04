O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), um dos principais aliados do governo Lula no Legislativo, disse nesta sexta-feira que a suspensão da desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios pelo Supremo Tribunal Federal, após pedido da Advocacia Geral da União (AGU), coloca o Congresso em antagonismo com o governo federal. O ministro do STF Cristiano Zanin suspendeu por liminar a medida que diminui a quantidade de obrigações a serem pagas por 17 setores da economia e municípios com até 156 mil habitantes, que havia sido aprovada pelo Legislativo após derrubar veto do presidente Lula.