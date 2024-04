A Comissão de Anistia concedeu nesta terça-feira (2) os primeiros pedidos de reparação coletiva da história do país. O colegiado analisou requerimentos apresentados pelos povos indígenas krenak (do norte de Minas Gerais) e guarani kaiowá (do Mato Grosso do Sul), que acusaram o Estado brasileiro de cometer diversas violações de direitos humanos durante a ditadura militar. A decisão foi aprovada por unanimidade pela comissão, um órgão colegiado do governo federal vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos.