O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos, na noite desta quinta-feira (14), para absolver um réu acusado de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Na data, as sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram invadidas e depredadas. Essa é a primeira acusação da Procuradoria-Geral da República (PRG) rejeitada pela maioria dos ministros. As informações são do portal g1.