O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF2), no Rio de Janeiro, anulou na quarta-feira (6) três condenações do ex-governador Sérgio Cabral no âmbito da operação Lava-Jato. Com a decisão, o ex-governador, que chegou a somar mais de 425 anos em condenações, teve a pena reduzida em 40 anos e 6 meses. Com a decisão, as sentenças do ex-governador caem para um total de 335 anos, 8 meses e 29 dias. Ele está em liberdade.