O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quarta-feira (13), um ajuste pontual no corte de benefícios fiscais para setores produtivos que foram instituídos por decretos em dezembro passado. Com a mudança, a nova projeção do governo é ampliar a arrecadação em R$ 3,48 bilhões ante a estimativa original de R$ 3,6 bilhões.