O governador Eduardo Leite anunciou, na noite deste sábado (30), o nome de Nilton Leonel Arnecke Maria como o novo defensor público-geral do Rio Grande do Sul para o biênio 2024-2026, sucedendo Antonio Flávio de Oliveira no cargo. Ele assumirá o posto pela terceira vez. Seu primeiro mandato foi nos biênios 2012-2014 e 2014-2016. O ato de nomeação será publicado no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (1º).