Folia no Rio Lira desfila pela Beija-Flor, escola de samba que recebeu R$ 8 milhões da prefeitura de Maceió por homenagem na Sapucaí O parlamentar ainda participou no carnaval de Salvador a convite de Elmar Nascimento (BA), líder do União Brasil na Câmara, considerado seu favorito na sucessão à presidência da Casa