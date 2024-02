Em meio ao tensionamento crescente entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou a líderes do Congresso e a empresários que a Receita Federal está investigando possíveis fraudes no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).